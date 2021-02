Aproape 60.000 de laptopuri pentru 1.073 de licee. Sorin Cîmpeanu: Au fost alese liceele cu cea mai mare rată de abandon școlar. Valoarea licitației, 122,4 milioane de lei (VIDEO)

Un număr de 1.073 de licee, care au înregistrat cea mai scăzută rată de promovabilitate, vor primi un total de 59.072 de laptopuri, ce au fost achiziționate prin programul ROSE, într-o licitație cu o valoare de 122,4 milioane de lei, a anunțat Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, marți seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire. În aceeași emisiune, demnitarul a vorbit și despre revenirea elevilor la clase, în contextul în care autoritățile au anunțat marți seară că majoritatea copiilor vor merge fizic la școală, din 8 februarie.

