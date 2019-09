Are sau nu datorii la stat Eugen Teodorovici? Ce răspunde ministrul Finanțelor Publice, după ce a propus pedeapsa cu închisoarea pentru datornici

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice și președintele executiv al PSD, a precizat luni că nu are datorii la stat, în contextul în care a depus, la Parlament, o propunere legislativă, care prevede pedeapsa cu închisoarea pentru datornici.



„Nu am datorii la stat. Eu, ca persoană fizică, nu fac oprire la sursă. Nu fac obiectul acestei legi, nu am datorii la stat. Proiectul de lege se adresează acelor situaţii unde se fac opriri la sursă. Sunt în anexe la lege 12 astfel de situaţii", a declarat Teodorovici la Parlament, potrivit Agerpres.



Așadar, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor și președintele executiv al PSD, a depus, la Parlament, o propunere legislativă, care prevede că reținerea şi neplata la timp a impozitelor şi contribuţiilor la bugetul de stat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 6 ani, potrivit Agerpres.



Actul normativ pentru modificarea şi completarea Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale prevede că este considerată infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 6 ani „reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, ori, după caz, nereţinerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. (Detalii AICI)



Inițiativa președintelui executiv PSD are mai mulți contestatari, printre care și Florin Cîțu, vicepreședintele PNL. Senatorul a explicat în direct pe B1TV că, potrivit proiectului depus la Parlament, Eugen Teodorovici vrea să-i trimită la închisoare pe directorii companiilor de stat, dar chiar și pe proprii colegi, având în vedere că majoritatea datoriilor provin din mediul public, și nu din cel privat.



„Jumătate din datoria către contribuții la buget vine de la companii de stat. Acest lucru înseamnă că domnul Teodorovici o să bage la pușcărie toți directorii, colegii domniei sale, cei care au cotizat până acum și au cotizat partidului. O să-i bage la pușcărie pe toți, înțeleg. De unele dintre aceste companii ministrul este responsabil, deci își bagă și colegii la pușcărie. Eu așa înțeleg lucrurile.



Vreau să vă arăt cât de ipocrit și cât de ridicol este acest proiect. Evaziunea o face statul. Companiile de stat au 90 de miliarde de lei datorii, 10 miliarde aveau în 2018 doar către contribuții sociale - jumătate din bugetul României datorii doar companii de stat”, a afirmat Florin Cîțu, în emisiunea „Bună România”. (Detalii AICI)