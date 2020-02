Guvernul a liberalizat programele naționale de sănătate. Arafat critică decizia și-i numește ”comercianți” pe furnizorii privați de servicii medicale

Raed Arafat a criticat dur Ordonanța de Urgență adoptată marți de Guvern, prin care au fost liberalizate programele naționale de sănătate. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență e un adversar cunoscut al deschiderii sistemului pentru operatorii privați.

Arafat susține că încă de la început a transmis un punct de vedere critic cu privire la anumite prevederi din OUG și acum a constatat cu surprindere că nu doar că poziția sa a fost ignorată, dar Guvernul a mers chiar mai departe: „Prin introducerea unor noi articole care deschid drumul integral sectorului privat comercial pentru accesarea bugetului de stat destinat sectorului medical de urgenta, care si asa este limitat caa suma comparativ cu nevoile reale”.

El avertizează că această OUG va avea un impact major negativ asupra sistemului național de urgență și, implicit, asupra pacienților: „Aceste demersuri in mod cert nu sunt in favoarea pacientului, chiar daca ele sunt prezentate in acest mod. Nu inteleg de ce se doreste atat de mult destabilizarea unui sector functional si care si-a dovedit eficienta inclusiv prin gradul de incredere al populatiei in acest sector care mai necesita mult de facut in urmatoarea perioada”.

„Nu inteleg care a fost caracterul de urgenta ca se se ia astfel de decizii peste noapte, fara analiza reala de impact si fara dezbateri reale, luand masuri fara precedent, care vor destabiliza tot sectorul public de urgenta, de la serviciile de ambulanta pana la SMURD si UPU, fara exceptie. Deschiderea accesului comerciantilor la bugetul de stat prin care este finantat sectorul public de urgenta este un pas care inseamna ca in cativa ani vom imparti sumele cu toti care vor aparea pe piata in urma acestei decizii aberante, ducand implicit la reducerea finantarii sectorului public in favoarea celui comercial”, a scris Raed Arafat, pe Facebook.

Șeful DSU a precizat că va reveni cu mai multe explicații în perioada următoare.

Arafat a atașat mesajului și o poză cu articolele din OUG care „deschid bugetul de stat pentru comercianti”.

„Ca sa intelegeti mai bine, tot sistemul integrat de urgenta este finantat din bugetul de stat, Partea medicala consuma sub jumatate din suma totala iar aceasta suma incet incet va fi impartita cu comerciantii care au multe metode ca sa elimine treptat sectorul public”, a mai susținut Raed Arafat.

Pacienții cu boli cronice care beneficiază de tratament în cadrul programelor naționale de sănătate se vor putea trata, la alegere, atât la stat, cât și la spitale și clinici private. Guvernul a adoptat, marți seară, Ordonanța care introduce această măsură. Textul actului normativ specifică explicit că pacienților tratați în cadrul programelor naționale de sănătate nu le poate fi percepută de către spitalele și clinicile private nicio taxă suplimentară (coplată), a declarat Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, la finalul ședinței de Guvern. (Detalii AICI)