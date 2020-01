Un primar a lovit cu maşina un copil, apoi a fugit de la locul accidentului (VIDEO)

Un primar din Argeş a lovit cu maşina un copil, după care a fugit de la locul accidentului. Edilul a fost prins la scurt timp de poliţişti şi dus la audieri. Din fericire, copilul de 10 ani a scăpat cu răni minore. Primarul va răspunde în faţa legii pentru că pe numele lui a fost deschis un dosar penal, informează B1 TV.

Accidentul a avut loc joi. Primarul comunei Beleți-Negrești, Dorin Cătănea, se îndrepta spre Valea Corbului. Într-un mometnt de neatenţie, edilul a lovit un copil de 10 ani care mergea pe marginea drumului. În urma impactului, băiatul a fost aruncat câţiva metri pe şosea.

