Pe Internet a început să circule un videoclip cu Ariel Chiș, fost membru PSD - actual număr 2 pe lista cu care USR candidează la Consiliul General București, despre care el însuși spune că ar fi dedicat campaniei. „Sunt Mica Sirenă, cam oligofrenă”, este una dintre frazele cu care se recomandă omul pe care al treilea partid parlamentar al țării îl propune pentru Capitală.

Clipul începe aparent serios, cu o introducere în care Ariel Chiș susține că a venit să facă „curățenie în politica românească”. După ce își „roagă” audiența să îi urmărească „videoclipul de campanie”, tonul monologului se schimbă complet, iar Ariel Chiș începe să fredoneze ceea ce pare să fie o „piesă” inventată chiar de el.

„Eu sunt Ariel Chiș și am venit să fac curățenie în politica românească. Vă rog să îmi urmăriți videoul de campanie.

Eu sunt Ariel, coadă de purcel,

Ariel, Ariel,

Sunt Mica Sirenă, cam oligofrenă,

Ariel, Ariel,

Sunt cel mai USRist dintre USRiști,

Ariel, Ariel,

Eu sunt Ariel, coadă de purcel,

Ariel, Ariel,

Chiș, piș, lapte griș

Drăguț ca un caniș,

Ariel, Ariel,

Sunt cel mai USRist dintre USRiști,

Ariel, Ariel”.

B1.RO scria, în 5 martie, că deși a fost adus în partidul ce susține că promovează „oameni noi în politică”, Ariel Chiș nu este tocmai nou, ci a fost membru PSD. Mai mult decât atât, el ar fi iul lui Erich Kish, unul dintre primii angajați ai Rompetrol, care a lucrat alături de Dinu Patriciu timp de 10 ani la construirea grupului petrolier. Surprinzător sau nu, același Erich Kish ar fi fost ofițer de tancuri în armata israeliană. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.