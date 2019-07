Asociația Forumului Judecătorilor din România a cerut Parlamentului să abroge modificările din Justiție, arată un comunicat de presă. Printre altele, organismul reclamă că, pentru că Serviciul Român de Informații a fost scos din anchetele penale care nu vizează securitatea națională, astfel că alte structuri nu s-au putut folosi de infrastructura contraspionajului românesc pentru tragedia de la Caracal.

Comunicatul FJR, potrivit stiripesurse.ro:

„Asociaţia Forumul Judecătorilor din România reaminteşte faptul că în ultimii ani a criticat constant modificările aduse legilor justiţiei şi codurilor penale arătând că, prin preocuparea exclusivă pe care au arătat-o faţă de persoanele cercetate şi respectiv condamnate penal, au ignorat drepturile victimelor infracţiunilor, şi în general drepturile cetăţenilor de a beneficia de protecție din partea autorităţilor statului.