Astrid Fodor, edilul Sibiului, s-a aflat în stare de incompatibilitate pe vremea când era viceprimar al aceluiași oraș, astfel că prefectul Adela Muntean a anunțat că a luat act de această stare de fapt și a semnat ordinul de încetare a mandatului de primar.

„Acest ordin este semnat. Este un act administrativ (...) prin care eu am luat act de o situație juridică existentă. Am luat act de starea de incompatibilitate, fiind decizia definitivă a ÎCCJ, motiv pentru care acest ordin poate fi contestat. Eu, ca prefect, nu am făcut decât să-mi îndeplinesc obligația legală de a emite ordinul prin care am constatat încetarea mandatului dnei primar”, a spus Muntean, potrivit stiripesurse.ro.

Așadar, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Agenția Națională de Integritate are dreptate atunci când afirmă că Astrid Fodor s-a aflat în stare de incompatibilitate, în perioada 2012-2014, pe când era viceprimar al Sibiului și, totodată, membru în consiliul de administrație al Colegiului național „Samuel von Brukenthal”, precum și în cel al Grădiniței nr. 37, potrivit turnulsfatului.ro.