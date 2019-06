Șeful CNCD, despre situația din Valea Uzului: Putem vorbi și de profanare de morminte. Primăria Dărmănești a pus cruci pe mormintele ostașilor austro-ungari / Nu înțeleg cum poți veni la o comemorare a eroilor cu boxe (VIDEO)

Asztalos Csaba, președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, a declarat, pentru B1 TV, că toată problema de la Valea Uzului a pornit de la faptul că Primăria Dărmănești a amplasat cruci într-un cimitir care, de fapt, aparține altei localități. Mai mult, crucile nu au fost puse pe mormintele eroilor români, ci pe mormintele ostașilor din armata austro-ungară. Asztalos Csaba a mai spus că în acest caz am putea vorbi inclusiv despre profanare de morminte.

Șeful CNCD mai susține că manifestația organizată joi, la Cimitirul din Valea Uzului, de către asociațiile românești nu avea cum să fie autorizată, așa cum s-a spus în spațiul public, deoarece autorizația emisă de Primăria Dărmănești nu avea cum să fie valabilă, dat fiind că cimitirul nu ține de ea, ci de o altă localitate din județul Harghita.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.