Au fost votate numirile la ASF, ANRE și Consiliul Legislativ: Cine va ocupa posturile cu salarii de mii de euro (VIDEO)

Plenul reunit al Camerei Deputaților a votat, miercuri, numirile făcute de partide la șefia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Consiliului Legislativ. Sinecurile repartizate sunt extrem de bănoase. În cazul șefului ASF, de exemplu, venitul lunar ajunge chiar la 15.000 de euro.

Cel mai bun post îl prinde Nicu Marcu, fost parlamentar USL, care devine, din vicepreședinte al Curții de Conturi în președinte al Autorității de Supraveghere Financiară, pe un salariu de aproape 68.000 de lei. Nicu Marcu va ocupa funcția de președinte al ASF pentru perioada rămasă din mandatul de cinci ani care a început în noiembrie 2018, funcție rămasă liberă după ce Leonardo Badea a demisionat, devenind viceguvernator al BNR.

Iar dacă Nicu Marcu pleacă la ASF, în locul său, vicepreședinte al Curții de Conturi va veni nimeni altul decât socrul lui Victor Ponta, Ilie Sârbu.PROBLEME ÎN CĂSNICIE PENTRU UNA DINTRE CELE MAI IUBITE VEDETE DIN ROMÂNIA! PRIMELE DETALII

Alți trei parlamentari care au prins funcții la ANRE sunt liberalul Mircea Man, Marian Neacșu de la Pro România și social-democratul Valeriu Steriu.

Astfel, Mircea Man este vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, iar Neacşu şi Steriu au devenit membri Comitetul de reglementare. Nici aici salariile nu sunt de aruncat. Man ar urma să primească 45.000 de lei, iar Neacşu şi Steriu câte 36.000.

Tot la capitolul "am întâlnit şi români fericiţi" se înscriu şi fostul judector al Curţii Constituţionale Toni Greblă şi Mariana Moţ, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, ambii susţinuţi şi propuşi de PSD. Cei doi urmează să preia posturile de membri ai Consiliului legislativ pentru niște salarii de aproape 17.000 de lei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.