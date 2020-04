„Au omorât ideea de Dumnezeu. Iisus a fost arestat la domiciliu”. Mircea Dinescu: Știți vorba cu ”are țăranul, are și țara”? Nu mai are țăranul nimic! Românii trăiesc în sărăcie. Politicienii, niște vedete populare (VIDEO)

Mircea Dinescu a prezentat o radiografie sumbră a României anului 2020. Într-o intervenție pentru B1 TV, acesta a criticat în termeni extrem de duri modul în care politicienii, peste tot în lume, au înțeles să gestioneze pandemia de coronavirus. Vina e a lor, consideră scriitorul, căci nu au luat măsuri anti-poluare și au ignorat natura. Cu referire la țara noastră, Dinescu a insistat că închiderea oamenilor în case este pur și simplu o umilință, el însuși simțindu-se umilit ca niciodată până acum. A mai remarcat, totodată, că în România domină mizeria și sărăcia lucie, că experții sunt ignorați, în vreme ce politicienii, niște ratați în propriile lor meserii, au devenit adevărate vedete, că ideea de Dumnezeu a fost omorâtă și Iisus însuși a fost arestat la domiciliu. Mircea Dinescu a deplâns situația satului românesc și a țăranilor, care acum au ajuns să-și cumpere alimente de la supermarket. A mai remarcat, de asemenea, că există o invazie de polițiști și un instinct de prădători la aceștia care ar trebui să dispară. După ce criza COVID-19 se va fi terminat, crede Dinescu, nimeni nu va sărbători, căci măsurile luate de autorități au afectat mentalul oamenilor mai mult decât a făcut-o virusul însuși.

