Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat, miercuri, într-o inetrvenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că România va trebui să găsească niște soluții odată cu abrogarea recusrului compensatoriu.

”O să vedem ce urmează. Se știu pretențiile CEDO față de această situație, se știe că legea aceasta a fost adoptată tocmai în urma unei negocieri cu cei de la CEDO care voiau să adopte o hotărâre-pilot împotriva României. Acum vor spună că «ne-ați păcălit, sunteți niște păcălicioși, o să găsim alte soluții împotriva voastră». Sigur, am glumit, dar problema este că va trebui să se găsească niște soluții.

Legea nu a fost dată pentru un om. Au scăpat toți, toate categoriile de infractori, de la toate partidele, dacă se pune problema așa. (...) Sigur că este grav că au comis fapte penale din nou și întotdeauna vor fi din aceștia care comit fapte după ce sunt eliberați pentru că de când e lumea a existat o populație penitenciară și există în toate țările oameni care asta știu să facă.

Când am semnat tratatul de aderare la CEDO ne-am obligat să respectăm deciziile CEDO. Noi avem cele mai multe dosare la CEDO și în ultima vreme, cele mai multe sesizări au fost făcute din penitenciare, de deținuți sau de oameni care au terminat pedeapsa. Ei vor face în continuare, vom vedea ce soluții va da CEDO.

Să nu-și facă nimeni mari iluzii că merge domnul ministru să obțină nu știu ce de la CEDO. Nu are ce să obțină de acolo. Trebuie să meargă cu un angajament, și așa va face, că vom face penitenciare”, a declarat Augustin Zegrean.

Fostul șef aș CCR a mai explicat că nimeni nu va mai beneficia de recursul compensatoriu după ce legea votată, miercuri de Camera Deputaților, va intra în vigoare.

”Legea aceasta nu se mai aplică. (...) Nici măcar nu se va mai pune problema pentru cei care sunt acum în închisoare și care sperau să iasă mâine sau poimâine sau după 100 de zile. După ce legea intră în vigoare, nimeni nu mai beneficiază”, a mai declarat Augustin Zegrean.

Abrogarea recursului compensatoriu a fost votată, miercuri, de Camera Deputaților în calitate de for decizional, cu 272 de voturi ”pentru” și cinci abțineri. (Detalii AICI)

