Augustin Zegrean: Avocatul Poporului cred că se află în treabă / În situații din acestea, nu stai să te joci, că uite unde ajungem dacă stăm și povestim (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat vineri seară, pentru B1 TV, că Avocatul Poporului, Renate Weber, s-a aflat în treabă când a atacat la CCR articolele 8 și 19 din Legea carantinei. În opinia sa, judecătorii constituționali nu vor găsi nimic în neregulă și cel mult vor da o deciie de interpretare. Oricum, Zegrean consideră că una dintre procedurile din Legea privind carantina și izolarea este prea complexă. El a mai spus că se vede că parlamentarii s-au bătut mult pe legea asta, deși ar fi meritat să se lupte pe alte lucruri.

Fostul președinte al Curții Constituționale a României a explicat, pentru B1 TV, de ce crede că articolele 8 și 19 din Legea carantinei, atacate de Avocatul Poporului la CCR, nu vor fi declarate neconstituționale.

„De data asta, Avocatul Poporului cred că se află în treabă. A citat două articole din lege, articolul 8 și 19. Articolul 8 e povestea cu izolarea și carantina și Avocatul Poporului spune că nu poți să reții oamenii două zile, așa că vrei tu să-i reții. Dar nu e corect pusă problema, pentru că cele 48 de ore în care omul poate fi reținut acolo se aplică numai în situația oamenilor care au un test pozitiv, deci există o suspiciune confirmată de boală. Și până îi fac toate testele și toate analizele să vadă care e situația lui, e normal să-l țină acolo.

Avocatul Poporului e nemulțumit de faptul că nu poate să conteste. Păi ce să mai și conteste în două zile? Cine să rezolve contestația?

La articolul 19 e vorba despre detașarea medicilor și a personalului sanitar. În epidemie, în plină criză mondială, dacă într-un oraș ai doctori care nu au de lucru că acolo nu sunt cazuri de COVID și în alt oraș e plin spitalul și n-au doctori, e normal să-i duci dintr-o parte în alta și detașarea durează numai 30 de zile și e o procedură foate complexă. Deci nu e nicio problemă acolo”, a explicat Augustin Zegrean, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.