Augustin Zegrean: Avocatul Poporului nu trebuie să tranșeze disputele politice. Mi-ar plăcea să mi se propună să fiu următorul / Dialog inedit cu Daniel Fenechiu (PNL), alt nume vehiculat pentru funcție (VIDEO)

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, susține că nu i s-a propus să fie următorul Avocat al Poporului, însă a recunoscut că i-ar plăcea să i se propună. În dialogul cu Tudor Mușat de miercuri seară de pe B1 TV a intervenit și Daniel Fenechiu, care se regăsește și el pe lista scurtă cu nume vehiculate pentru a prelua funcția deținută în prezent de Renate Weber, dar senatorul PNL precizat că nu și-ar pune problema să îl concureze pe Augustin Zegrean pe un post de o asemenea responsabilitate.

