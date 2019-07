Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a declarat, pentru B1 TV, că se aștepta ca judecătorii constituționali să admită sesizarea depusă de Florin Iordache (PSD) pe completurile specializate în cazurile de corupție de la Curtea Supremă. Zegrean a susținut că, în multe dosare, va fi reluată judecată și în cazul unei bune părți dintre aceasta va fi constatată prescrierea faptelor.

