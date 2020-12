Augustin Zegrean: Cred că Președintele le va da un timp de gândire participanților la consultări. Dacă desemnează astăzi un premier, va trebui să și convoace de urgență Parlamentul (VIDEO)

Augustin Zegrean a explicat că, potrivit Constituției, președintele Klaus Iohannis nu este obligat să desemneze drept candidat la funcția de premier pe omul propus de formațiunea care s-a clasat pe prima poziție în alegeri dacă formațiunea respectivă nu a obținut și o majoritate absolută din totalul mandatelor în noul Parlament. „Astăzi, noi nu avem un astfel de partid, niciun partid nu poate asigura votul de încredere al Guvernului decât dacă se aliază cu alte partide”, a subliniat Augustin Zegrean, luni, în direct pe B1 TV. În scenariul de față, spune el, șeful statului „poate să propună pe oricine cu condiția să poată justifica cât de cât posibilitatea ca acea propunere să devină prim-ministru prin acordarea votului de încredere”.

