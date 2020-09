Augustin Zegrean, după decizia CCR privind data alegerilor parlamentare: Nu este o mare catastrofă, pentru că marja de manevră e foarte mică. Guvernul organizează scrutinul (VIDEO)

Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a comentat, marți seară, în direct pe B1 TV, decizia Curții privind respingerea sesizării depuse de președintele Klaus Iohannis cu privire la proiectul care prevede că Parlamentul este cel care stabilește data alegerilor generale, și nu Guvernul. Deși a explicat că nu poate fi vorba despre un conflict de interese, în condițiile în care deputații și senatorii adoptă și alte legi care îi vizează pe ei înșiși, Augustin Zegrean este de părere că hotărârea de astăzi nu va produce efecte notabile. „Nu cred că vor modifica legea, adică data alegerilor”, a spus el.

