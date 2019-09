Augustin Zegrean explică decizia CCR: "Premierul Dăncilă are obligația de a se prezenta în Parlament. Ea nu poate să rămână cu interimarii mai mult de 45 de zile"

Fostul judecător al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat în emisiunea prezentată de Silviu Mănăstire, “Dosar de politician” decizia CCR de miercuri, potrivit căreia Iohannis este obligat să revoce miniștrii demiși de Dăncilă, să numească interimarii și să motiveze refuzul numirii noilor miniștri. Totodată premierul Viorica Dăncilă trebuie să vină în Parlament pentru un vot de încredere.

“Trebuie să vină în ordinea în care au venit. Curtea a dat o decizie absolut logică. Faptul că președintele a refuzat să numească interimarii asta trebuie rezolvată întâi (portofoliile de la ernergie, mediu și relația cu Parlamentul). Este de asemenea conflictul prin care a refuzat să revoce miniștrii (portofoliile de la Interne și de la Justiție), și aceast aspect trebuie rezolvat și nu este conflict prin faptul că președintele a refuzat să numească miniștrii propuși ]mpreun[ cu doamna Gîrbovan. Și eu văd că citește fiecare cum vrea el”, adeclarat fostul președinte CCR.

El a precizat totodată care sunt obligațiile premierului Viorica Dăncilă.

“Dăncilă are obligația de a se prezenta în Parlament. Ea nu poate să rămână cu interimarii mai mult de 45 de zile și în vremea asta nu are decât să își gasească oameni care să fie votați în Parlament și să fie puși pe funcții”, a declarat Augustin Zegrean.

În ceea ce privește opțiunile pe care le are președintele Klaus Iohannis, Augustin Zegrean a precizat că președintele nu este obligat să aștepte publicarea deciziei CCR în monitorul official.

“Domnul președinte are dreptate când spune că va face asta după publicarea deciziei Curții. Pentru că decizia este obligatorie de la data publicării, însă dacă vrea să scurteze tot scandalul acesta ar putea și mâine să îî numească pe interimari și să îi revoce pe ceilalți doi. Minuta deciziei nu se mai schimbă până la publicarea deciziei. Motivarea este altceva” , a mai explicat Augustin Zegrean.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.