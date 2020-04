Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a subliniat că Parlamentul nu a cerut – prin hotărârea cu care a aprobat decretul președintelui Iohannis privind prelungirea stării de urgență cu încă 30 de zile – ca Guvernul să nu mai dea ordonanțe militare, ci pur și simplu a stipulat „că drepturile fundamentale pot fi limitate numai prin lege”, după cum prevede art. 53 din Constituția României.

„Starea de urgență se instituie de președinte, prin decret. Dacă Parlamentul nu este în sesiune, se convocă de drept, în termen de cinci zile trebuie să fie de acord sau să nu accepte instituirea stării de urgență. Asta e treaba Parlamentului în această problemă. Din moment ce Parlamentul, prin hotărârea de astăzi, la primul articol spune «se aprobă prelungirea stării de urgență», aici lucrurile s-au încheiat. Constituțional, de acest lucru avea nevoie președintele, să i se aprobe sau nu decretul de prelungire a stării de urgență”, a explicat Augustin Zegrean, joi, în direct pe B1 TV, în timpul jurnalului de știri prezentat de Irina Petraru.

Referitor la legalitatea prevederilor stipulate de Parlament, fostul președinte CCR a subliniat: „Da, sunt. Practic, sunt texte de lege acolo. Ele există deja în legi”.

Întrebat de ce Parlamentul a cerut Guvernului să nu mai dea ordonanțe militare, Augustin Zegrean, fostul președinte CCR, a răspuns: „Nu, ei nu au cerut așa ceva. Ei au spus că drepturile fundamentale pot fi limitate numai prin lege. Așa scrie în Constituție, art. 53. Nici măcar n-au modificat nimic”.

