Fostul președinte al Curții Constituționale, Auguztin Zegrea, a explicat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că sesizarea pe care liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că o va depune la CCR pe pe angajarea răspunderi de către guvern pe bugetul pe anul 2020 nu va avea niciun efect asupra legii bugetului.

”Domnul președinte al Camerei Deputaților a anunțat că va sesiza CCR pentru un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament. Dacă asta va face, nu va avea niciun efect acum asupra legii bugetului. Președintele României va putea promulga legea bugetului imediat după ce se împlinesc cele 30 de zile în care Parlamentarii pot depune moțiune de cenzură, dacă nu o depun, pentru că nu s-a cerut examinarea legii bugetului, ci s-a cerut să se constate că există un conflict.

Dacă atunci când se cere examinarea unei legi înainte de promulgare, am putea discuta despre așteptarea răspunsului Curții. În situația de acum nu este cazul. Eu cred că domnul Ciolacu a ales intenționat această procedură pentru că nu a vrut să blocheze adoptarea legii bugetului. Vina le aparține în cea mai mare măsură pentru că ei trebuiau să depună legea bugetului în Parlament, încă din luna octombrie. N-au depus-o”, a declarat fostul președinte al CCR.

Augustin Zegrean a precizat că procedura angajarii răspunderii Guvernului este prevăzută și în Constituțiile altor state europene.

”Procedura angajării răspunderii politice a Guvernului este prevăzută în Constituție și nu știu unde au căutat parlamentarii europeni despre care vorbea domnul Ciolacu, de n-au găsit-o. Există cam la toate statele democratice din Europa. Din câte știu eu, toate au în Constituție procedura aceasta a angajării răspunderii Guvernului. Că și-au angajat sau nu guvernele din alte țări europene răspunderea pe legea bugetului nu știu și nici nu am verificat, dar asta nici nu contează pentru că Constituția dă dreptul Guvernului să apeleze la această procedură.

Opoziția ar trebui să fie bucuroasă când se face o astfel de angajare a răspunderii pentru că li se dă ocazia să depună moțiune de cenzură. În alte țări așa se și numește angajarea asta a răspunderii - moțiune forțată. La noi, parlamentarii din opoziție s-au dovedit a fi foarte cuminți și nu vor să depună moțiune de cenzură.

Au formulat amendamente, deci cel puțin procedural lucrurile sunt rezolvate. Ăsta e scopul dezbaterii în Parlament, ca toți parlamentarii să depună amendamente. Prin această procedură li s-a dat posibilitatea să depună amendamente, se pare că au și făcut-o”, a mai explicat Augustin Zegrean.

Referitor la posibilele efecte pe care sesizarea la CCR le poate avea în viitor, fostul șef al CCR a precizat: ”S-ar putea ca pentru viitor, dacă CCR va spune că este conflict juridic, deși mă îndoiesc să spună asta, pe viitor, alte guvene nu vor mai putea adopta bugeltul de stat prin angajarea răspunderii”.

