Augustin Zegrean: Nu justiția e de vină în România, ci legislația. Legile sunt așa făcute că nu le mai înțelegem nici noi, care am lucrat cu ele. Cei care le-au făcut nici atât nu le înțeleg, că sunt scrise în altă limbă (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat joi, pentru B1 TV, că problema în România nu e justiția, ci legislația: „Legile sunt așa făcute că nu le mai înțelegem nici noi, care am lucrat cu ele. Cred că cei care le-au făcut nici atât nu le înțeleg, că sunt scrise într-o altă limbă”. Acesta a mai precizat că numărul de juriști în Parlament este „infim” și a insistat că legislația penală s-a tot schimbat de „nimeni n-o mai înțelege”.

Precizările vin în contextul scandalului declanșat în justiție, după ce Tribunalul București a clasat definitiv dosarul 10 August. Despre decizia judecătoarei, Zegrean a punctat: „Judecătorul - eu n-am văzut decizia -sigur se bazează pe un text de lege”.

De altfel, pe fondul reproșurilor ce i-au fost aduse, Tribunalul București a transmis că decizia a fost luată „pe baza dispoziţiilor legale incidente cauzei şi pe baza probatoriului administrat pe parcursul fazelor procesuale specifice, nu pe bază de emoţii şi sentimente”.

