Augustin Zegrean: „Nu se poate să ne tot jucăm de-a Parlamentul” (VIDEO)

Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, crede că soluția pentru depășirea momentului de cumpănă de pe scena politică este „ca președintele să numească o persoană credibilă, care să formeze un guvern, să facă un program de guvernare, să ceară votul de încredere de la Parlament, și Parlamentul să treacă la vot”.

Întrebat în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politcian” moderată de Silviu Mănăstire, dacă CCR poate scrie „negru pe alb” că premierul Ludovic Orban nu poate fi desemnat din nou, Augustin Zegrean a răspuns: „Nu, în niciun caz nu va scrie acest lucru, pentru că am spus de atâtea ori, președintele, conform Constituției, după negocieri trebuie să numească sau poate să numească o persoană despre care să creadă că vrea să formeze guvernul și poate să-l facă”.

Referitor la posibilitatea ca președintele și Parlamentul să ajungă la o soluție de compromis pentru instalarea unui guvern minoritar, fostul președinte al CCR a afirmat: „Guvernează cu cei care votează în Parlament. Nu se poate să ne tot jucăm de-a Parlamentul. Adică astăzi îl votăm, și mâine îl dăm jos. Nu se poate acest lucru! Majoritatea care a învestit guvernul trebuia să-l ajute să guverneze”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.