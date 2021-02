Augustin Zegrean: Pensiile obișnuite sunt pe agenda publică, nu cele speciale. Acelea sunt prea mici, nu acestea sunt prea mari (VIDEO)

Parlamentul a adoptat, miercuri, eliminarea indemnizațiilor pentru limită de vârstă ale deputaților și senatorilor, iar Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, s-a arătat de părere că inițiativa se va aplica. Chiar și așa, el a declarat că nu așa-zisele pensii speciale ale parlamentarilor sunt pe agenda publică a populației, ci pensiile obișnuite, despre care spune că sunt la un nivel prea mic.

