Augustin Zegrean, despre retragerea decorațiilor primite din partea statului român de demnitari străini condamnați penal: În cazul lui Jacques Chirac, post-mortem nu i se mai poate retrage distincția / Ce se întâmplă în cazul lui Berlusconi (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că îi va retrage decorația fostului premier Adrian Năstase, care a executat o pedeapsă cu închisoarea.

De altfel, șeful statului a adăugat că va retrage decorațiile tuturor persoanelor care au fost condamnate penal.

Anunțul președintelui a venit după ce Adrian Năstase a fost prezent la recepția de Ziua Națională a României de la Cotroceni, fapt care a atras numeroase critici în spațiul public.

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a României (CCR), a comentat, pentru B1 TV, decizia președintelui Iohannis.

Acesta consideră decizia șefului statului oportună și bazată pe legalitate.

“Da, legea spune că poate să i se retragă celui care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, deci președintele este cel care conferă decorații, dar el le și poate retrage în situația aceasta și dă un decret prezidențial în care scrie că i se poate retrage decorația”, a declarat Augustin Zegrean, în emisiunea realizată de Tudor Barbu.

Întrebat ce se întâmplă în cazul fostului președinte francez Jacques Chirac, care a primit o distincție din partea președintelui Ion Iliescu și care a fost condamnat penal de justiția franceză, Augustin Zegrean a explicat că “post-mortem nu i se mai retrage”.

Fostul președinte al CCR a fost întrebat și despre cazul lui Silvio Berlusconi, fost premier italian, de asemenea condamnat, dar care se află încă în viață. Zegrean a arătat că “legea nu distinge”, prin urmare și fostului premier italian ar trebui să i se retragă distincția.

“Exact, pentru că se presupune că ei când au acceptat distincțiile știau chestia aceasta (că sunt condamnați penal, n.r.)”, a punctat Augustin Zegrean.

