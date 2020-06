Augustin Zegrean: Starea de alertă este ea însăși neconstituțională, că nu e prevăzută în Legea Fundamentală. Puteau să rămână cu starea de urgență și să mai reducă din restricții (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat, pentru B1 TV, că decizia de joi a CCR, potrivit căreia Guvernul poate institui și prelungi starea de alertă fără încuviințarea Parlamentului, este una corectă deoarece, altfel, ar există un amestec al puterilor statului. Fiecare putere știe ce are de făcut, iar Parlamentul are alte mecanisme de a controla Guvernul, a explicat Zegrean. Acesta a mai afirmat că, oricum, starea de alertă e neconstituțională, deoarece nu este prevăzută în Legea Fundamentală. Cât despre cealaltă decizie luată joi de CCR, potrivit căreia instituirea carantinei și internarea obligatorie, prin Ordin al ministrului Sănătății, sunt neconstituționale, Augustin Zegrean susține că, de asemenea, este corectă și pe aceeași linie cu hotărâri mai vechi ale Curții.

Judecătorii de la Curtea Constituțională au stabilit, joi, că Guvernul poate institui și prelungi starea de alertă, fără a avea nevoie de încuviințarea Parlamentului. Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a declarat că decizia este una corectă.

Acesta a mai precizat că, oricum, starea de alertă nici nu este prevăzută în Constituție și mai bine rămânea starea de urgență, care dă mai multă libertate de mișcare Guvernului, cel care gestionează răspunsul la epidemia de coronavirus.

