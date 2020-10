Augustin Zegrean: Votul pentru șefia Consiliului Legislativ este nul. Mie mi s-a propus marți și am crezut că voi fi votat din moment ce mi se propune / Reacțiile reprezentanților PNL și USR (VIDEO)

Controverse în lanț după votul din plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului asupra conducerii Consiliului Legislativ. Social-democratul Florin Iordache a obținut funcția de președinte al instituției cu 185 de voturi ”pentru”, în timp ce contracandidatul său, Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, susținut de PNL, a primit doar 41 de voturi favorabile. Totodată, USR-istul George Edward Dircă a câștigat funcția de președinte al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare din cadrul Consiliului Legislativ, cu 174 de voturi ”pentru”. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Augustin Zegrean a declarat că votul de marți din Parlament este nul. Totodată, fostul președinte al CCR a dezvăluit că liberalii i-au propus chiar marți să candideze pentru această funcție.

Augustin Zegrean, despre votul pentru conducerea Consiliului Legislativ: Votul de astăzi este nul

”Nu știu ce s-a întâmplat, dar vreau să vă spun că este o surpriză. Votul de astăzi este nul pentru că îl lege scrie că președintele Consiliului Legislativ și șeful de secție se aleg prin votul majorității deputaților și senatorilor în ședință comună. 187 nu este majoritate. (...) Mi-a propus liderul de grup de la PNL, de la Camera Deputaților. Eu practic avocatura și atâtea legi greșite câte pot să găsesc în fiecare zi m-au determinat să mă duc pe drumul ăsta. Nu numai legi neconstutuționale, legi greșite. (...) Mie mi s-a propus astăzi și când mi s-a propus, am crezut că voi fi votat din moment ce mi se propune”, a spus Augustin Zegrean.

Întrebat dacă USR a făcut o înțelegere cu PSD pentru susținerea lui Florin Iordache, deputatul USR Cristian Seidler, care a avut o intervenție în emisiune, a răspuns: ”Niciodată, pentru nimic nu l-am susține pe Florin Iordache și nu am făcut-o nici de data aceasta. Domnul Zegrean a fost candidat cu sprijinul PNL, nu a fost o candidatură venită din partea USR. În schimb, am decis că vom vota dintre cei trei candidați cu domnul Zegrean. Nu am votat cu Iordache și nu am făcut niciun fel de blat cu PSD pe nimic. (...) Noi, cei de la USR, am fost 21 de parlamentari prezenți astăzi. Nu știu câți au fost cei de la PNL și cum au votat. Noi ne-am asumat public susținerea pentru domnul Zegrean”.

Daniel Fenechiu: Este analizată la nivelul conducerii PNL toată situația generată de plenul comun

În același timp, senatorul PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că la ședința de marți au fost prezenți 40 de parlamentari liberali.

„Eu pot să vă spun că la vot au fost 14 senatori ai PNL și 26 de deputați, deci 40. Decizia politică în PNL a fost să votăm la președintele Consiliului Legislativ cu candidatul nostru, iar la președinte de secție am votat cu domul Dircă. (...) Confirm că astăzi i s-a făcut propunerea domnului Zegrean, a fost o propunere unanimă aprobată de către decidenții din partidul nostru. Noi, inițial, ne-am dorit să amânăm numirile la Consiliul Legislativ. Noi am crezut până ieri că vom reuși să amânăm selecția pentru cele două funcții. (...) L-am propus pe domnul Zegrean și regretăm că am pierdut”, a spus Fenechiu,BOMBĂ în showbiz! George Burcea și Viviana Sposub au anunțat că vor fi ...

În replică, Augustin Zegrean a precizat:”Dacă regretați, puteți să îndreptați lucrurile pentru că votul de astăzi nu este constituțional”.

”Este în analiza noastră toată această dezbatere. Nu sunt decident politic să anunț o măsură însă vă asigur că este analizată la nivelul conducerii PNL toată situația generată astăzi de plenul comun”, a adăugat Daniel Fenechiu.