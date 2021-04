AUR, proiect de lege pentru limitarea stării de alertă. George Simion: Suntem singura opoziție la aceste restricții. Continuăm acțiunile în instanță pentru a declara nule ordinele CNSU (VIDEO)

AUR va depune prin parlamentarii săi un proiect de lege care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei în care starea de alertă poate fi prelungită de către Parlament, a anunțat deputatul George Simion, copreședintele formațiunii, într-o conferință de presă.

„După cum s-a văzut în ultima săptămână, AUR este singura opoziție la aceste măsuri de restricție, care nu au nicio justificare. Toată lumea în spațiul public sesizează că măsurile nu sunt justificate, că nu au o fundamentare, că nu sunt susținute de specialiști, dar nimeni până acum nu îndrăznea – cel puțin la nivelul Parlamentului – să conteste aceste măsuri. Nu e nicio problemă, le vom contesta noi. Deputatul AUR de Galați Lilian Scripnic a inițiat o lege pentru a nu mai permite Guvernului să prelungească starea de alertă sine die. Suntem într-o permanentă stare de alertă. Noi depunem astăzi, prin parlamentarii AUR, la inițiativa lui Lilian Scripnic, un act normativ care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei în care starea de alertă poate fi prelungită de către Parlament”, a declarat copreședintele AUR.

George Simion a precizat că AUR continuă și acțiunile în instanță pentru a declara nule hotărârile adoptate de CNSU, despre care susține că „împiedică arbitrar activitatea economică” și „fac discriminare între agenții economici”.

„De asemenea, acțiunile noastre în instanță continuă. Am depus încă de săptămâna trecută, așa cum promisesem, acțiuni pentru a declara nule aceste ordine venite de la CNSU, ordine care împiedică arbitrar activitatea economică, care fac discriminare între agenții economici”, a adăugat deputatul George Simion, copreședintele AUR.

