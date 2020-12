AUR vrea reintroducerea stagiului militar în România. George Simion: Doar cu instructaj militar putem să ne apărăm (VIDEO)

Reprezentanţii noului partid intrat în Parlament, AUR, vor să fie introdus din nou stagiul militar pentru toată lumea, în România. George Simion, liderul partidului spune că astfel bărbaţii români vor fi pregătiţi în cazul unui conflict teritorial.

Pentru ca acest lucru să fie posbil, formaţiunea va propune în Parlament un proiect de lege prin care bărbaţii să facă armată. În schimb, cei care nu sunt interesaţi pot opta pentru voluntariat în cadrul unei organizaţii non-guvernamentale.

George Simion (AUR): Doar cu instructaj militar putem să ne apărăm

„Ideea de baza de la care am pornit e ca fiecare român care vrea sa aibă pregatire militară, nu sub forma ca zona pe care am văzut-o la părinții și bunicii nostri, dar ca instructaj miliar de bază pentru a reusi să ne apărăm în caz de pericol. Nu trebuie facut sub forma de 24 din 24 armata, se poate face și la sfârșit de săptămână”, a declarat George Simion.

Iar cei care nu doresc să facă armată, ar fi obligaţi să se înscrie ca voluntari în diferite ONG-uri.

„Pot opta pentru voluntariat în cadrul unui ONG, dar să se obișnuiască cu a face ceva pentru țară. Din păcate, nu prea suntem învățați cu acest concept. Pretindem mult de la țară, dar nu înțelegem și să dăm înapoi”, a mai spus Simion.

AUR va avea în viitorul parlament 47 de reprezentanţi, 34 de deputaţi şi 13 senatori, adică mai mult de 10% din aleşi.