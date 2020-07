Aurelian Bădulescu, ales președinte interimar al PSD Sector 3: Actualul viceprimar va candida pentru funcția de edil al sectorului condus de Robert Negoiță (VIDEO)

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a fost votat, joi, în ședința Comietetului Executiv al PSD, în funcția de președinte interimar al organizației din Sectorul 3. În același timp, Bădulescu va candida la alegerile locale pentru funcția de primar al Sectroului 3, împotriva lui Robert Negoiță, actualul edil al sectorului, care a format recent Alianţa Pro Bucureşti 2020, alături de Victor Ponta.

”În Comitetul Executiv al PSD s-a votat numirea mea în funcția de președinte interimar al organizației PSD, și candidat PSD la funcția de primar pentru Sectorul 3. O bucurie mai mare decât să merg în cartierul Republica, unde voi avea sediul central de campanie, nu o să am. (...) Veau să încep să aduc la un nivel de egalitate pe toți cetățenii din Sectorul 3 și cred că începând de acolo vom avea numai succes”, a declarat Aurelian Bădulescu, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Sen întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu.

Întrebat dacă îl sperie alianța făcută de actualul primar al Sectorului 3, Robert Negoiță, cu partidul lui Victor Ponta, Pro România, Aurelian Bădulescu a răspuns: ”Eu sper ca domnul Ponta să își revină, să se întoarcă la stânga tradițională, nu la noua stângă (...) și să vină lângă partidul care l-a slujit și i-a dat mandat atunci când a trebuit să candideze împotriva actualului președinte al României”.

În ceea ce privește faptul că Primăria Generală a Municipiului București trebuie să plătească 115 milioane de euro, bani pe care municipalitatea nu îi are, familiei Constanda, care a avut câștig de cauză într-un proces deschis după ce Consilierul General a respins proiectul imobiliar care prevedea un schimb de terenuri din Parcul Bordei și Satul Francez, Aurelian Bădulescu a precizat că prin acastă decizie definitivă a instanței, Primăria va fi pusă în ”imposibilitatea de a avea lichidități pentru a întreține nevoile orașului”.

”Eu, în anul 2008, eram consilier general când am luat în piept această inginerie economico-politică, unul dintre cele mai mari examene de corupție din România, în materie de implicare a politicului și a justiției. (...) Băsescu, Videanu sunt artizanii acestei afaceri pe care astăzi va trebuie să o supoerte din buget fiecare cetățean din București. Nenorocirea este că o hotărâre definitivă și irevocabilă ne pune în imposibilitatea de a avea, în scurt timp, lichidități pentru a întreține nevoile orașului. Vorbesc de apă, de electricitate, de plata salariilor”, a declarat viceprimarul Aurelian Bădulescu.

Consiliul General a respins, în ședința de miercuri, propunerea de a-i da lui Costică Constanda o suprafață de circa 11.000 mp din celebrul cartier aflat în zona de nord, pentru a scăpa de executarea silită.

”Nu mai putem să plătim subvenția pentru transportul public în comun, pentru termoficare, pentru iluminatul public. Nu mai putem să plătim subvențiile la toate celelalte domenii de utilitate publică. De asemenea, nu mai putem să facem plățile pentru toate prestațiile sociale. Mă refer la stimulentele pentru copiii cu dizabilități, adulții cu dizabilități, femeile însărcinate, familiile care au acum un copil mic și trebuie să fie susținute. De asemenea, multe, multe plăți, inclusiv în ceea ce privește derularea șantierelor, deci obiectivele noastre de investiții. Practic, dacă nu au reușit politic, iată că încearcă financiar și juridic să închidă Primăria Capitalei, să mă blocheze și pe mine, ca primar general, să nu mai pot să îmi desfășor activitatea, Bucureștiul să fie un oraș închis din punct de vedere financiar și juridic”, a declarat joi, primarul Gabriela Firea.

