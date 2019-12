Viceprimarul Capitalei susține că Energetica a achiziționat prin leasing operațional cele 3 SUV-uri / Leasingul operațional e cu 30% mai scump decât mașina luată cu bani cash (VIDEO)

Compania Municipală Energetica, înființată la propunerea primarului Gabriela Firea, a cumpărat trei SUV-uri în plină criză a căldurii și apei calde în Capitală. După izbucnirea scandalului, edilul a anunțat că a sancționat conducerea companiei și i-a cerut „remedierea acestei situaţii, eventual prin vânzarea lor şi achiziţia unora mai potrivite pentru domeniul lor de activitate”.

Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, a încercat să scuze demersul conducerii Energetica, afirmând că banii pentru mașini nu au fost dați, ele fiind achiziționate în leasing operațional. La remarca moderatorului B1 TV Tudor Barbu, potrivit căreia leasingul operațional e cu 30% mai scump, Bădulescu a admis acest lucru și a susținut că șefii companiei trebuiau să se limiteze la o achiziție mai ieftină.

„Cei de acolo au spus că e un leasing operațional. Deci nu s-au dus și au achitat cash aceste mașini. Adică am dat un avans și l-am cumpărat în rate. E vreo nenorocire asta? Nu-i dai toți odată, îi dai în 5-7 ani”, a declarat viceprimarul Capitalei, în emisiunea „Se întâmplă acum!”, difuzată pe B1 TV.

El a admis apoi că și aceștia sunt tot banii bucureștenilor, dar „nu au cumpărat, e leasing”.

