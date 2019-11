În timp ce Dăncilă se victimizează că e atacată doar pentru că-i femeie, viceprimarul PSD-ist Bădulescu jignește o consilieră: „Mi-e scârbă să te aud! Vezi-ţi de treaba dumitale, că eşti femeie cu burta la gură”

Viceprimarul Capitalei, social-democratul Aurelian Bădulescu, i-a spus unei consiliere USR, în şedinţa Consiliului General, că îi este scârbă să o mai audă și că mai bine ar sta acasă, că este „femeie cu burta la gură”. Asta chiar în contextul în care șefa lui Bădulescu pe linie de partid, candidata la prezidențiale Viorica Dăncilă, se tot plânge că este atacată pentru simplul fapt că este femeie. De altfel, una dintre principalele linii de discurs ale lui Dăncilă în această campanie este tocmai lupta ei de femeie cu bărbații răi din politică.

„Doamna Ciceală, mi-e scârbă să te aud vorbind. Te rog eu frumos, lasă-mă în pace. Vezi-ţi de treaba dumitale, că eşti femeie cu burta la gură. Du-te şi pregăteşte-te de naşterea copilului, nu mai vorbi tâmpenii”, i-a spus Aurelian Bădulescu Anei Ciceală, în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit news.ro.

Ciceală, însă, nu s-a coborât la nivelul lui Bădulescu: „Eu, în calitate de consilier general, am dreptul la cuvânt, conform legii. (...) Referitor la aceste comentarii, nu mă cobor la nivelul dumneavoastră”.

Nu este primul derapaj de acest fel al lui Bădulescu. În iunie 2018, de exemplu, viceprimarul i-a numit pe consilierii USR „javre”, „fraieri”, „bulangii” şi „animale”. Iar pe consilierul PNL Ciprian Ciucu l-a jignit spunându-i că este un „măscărici”.

Viorica Dăncilă, însă, nu pare deranjată de aceste ieșiri ale colegului său de partid, deși se victimizează cu fiecare ocazie că este ținta atacurilor politicienilor numai pentru că este femeie.

Cel mai recent, chiar după conferința lui Klaus Iohannis de miercuri, Dăncilă a declarat: „Nu am văzut pe nimeni care să îl critice. Mă critică pe mine de ce? Pentru că sunt femeie? Vorbesc și înteleg limba engleză, dar nu vorbesc foarte bine din teama de a nu face greșeli”.

„Preşedintele României este preşedintele tuturor românilor, preşedintele României nu are dreptul să jignească o femeie, indiferent de statutul pe care îl are acea femeie în societate. Preşedintele României a jignit premierul României, a jignit femeia Viorica Dăncilă, deci eu cred că acest lucru trebuie sancţionat şi sper ca femeile din România să sancţioneze acest lucru. Eu sunt o femeie puternică şi le spun tuturor că, indiferent de informaţiile care apar în spaţiul public, indiferent de câţi bărbaţi au jignit din opoziţie, indiferent de atitudinea lor împotriva unei femei candidat am intrat în turul doi şi voi câştiga alegerile prezidenţiale”, mai declarase Dăncilă, pe 12 noiembrie.