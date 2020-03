Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, activitate organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, a anunțat Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, marți seară, în contextul în care autoritățile române au depistat până acum 217 cazuri de infectare noul coronavirus la nivel național.

„Imediat după ce președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul de instituire a stării de urgență, am convocat ședința colegiului de conducere al MAI. La ședință au participat domnii secretari de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat, care de ieri fac parte din grupul de decizie la nivelul MAI, cel care decide și propune acțiunile ce le vom lua pentru combaterea răspândirii noului coronavirus. Am decis să propunem Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență evaluarea unor măsuri, astfel încât am emis Ordinul de comandant, Ordin al ministrului Afacerilor Interne sau Ordonanță militară. Vă aducem la cunoștință următoarele decizii. Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, activitate organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. Este permisă organizarea de către aceste unități economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip drive in, room service sau livrare la client”, a afirmat Marcel Vela.

Activităție culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment și altele, suspendate și ele

Demnitarul a mai adăugat că „o altă decizie se referă la suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală realizate în spații închise. Următoarea decizie interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment, care presupune participarea a peste 100 de persoane în spații deschise. Organizatorii evenimentelor desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minim un metru între participanți”.

Decizii de ultimă oră și cu privire la transportul de marfă sau la export

„Totodată, am decis cu privire la transportul de marfă că toți conducătorii autovehiculelor de transport marfă, cu capacitate maximă autorizată mai mare de 3,5 tone au obligația ca în punctul de trecere a frontierei să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față și să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinație. Conducătorii de autovehicule menționați anterior, care sosesc din zone roșii sau zone galbene, ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptome asociate infecției cu noul coronavirus. Totodată, am decis cu privire la export următorul lucru. Ansamblele și subansamblele echipamentelor medicale fabricate în România pentru beneficiari din afara teritoriului național nu fac obiectul restricțiilor la export”, mai spune Marcel Vela.

Zborurile spre și dinspre Spania, interzise. Restricția pentru Italia, prelungită

Nu în ultimul rând, el a precizat că „o altă decizie destul de importantă, pe care am luat-o în această seară, mai ales după evenimentul înregistrat astăzi pe Aeroportul Otopeni, se referă la următorul lucru. Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura intră în vigoare începând cu data de 18 martie, ora 18 – ora României. Totodată, cu privire la zborurile din Italia, am prelungit măsura suspendării acestora, zboruri efectuate de operatori economici aerieni spre și din Italia către România pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23 martie 2020”.

Marcel Vela a subliniat că nu suntem în situaţia de a închide oraşe, de a raţionaliza alimente, și a denunțat speculațiile de acest gen ca fiind fake news