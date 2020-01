Autostrada Comarnic-Brașov va fi gata într-un orizont de cel mult cinci ani, potrivit estimărilor făcute de Guvernul PNL, a anunțat premierul Ludovic Orban, miercuri, când a enumerat etapele ce trebuie parcurse pentru realizarea proiectului.

În primul rând, explică premierul, este nevoie de adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru mutarea a 22 de proiecte de la Comisia de Strategie și Prognoză. Printre acestea se numără și Autostrada Comarnic-Brașov.

O altă etapă este cea a stabilirii resurselor de finanțare. Executivul de la Palatul Victoria are de ales între parteneriat public-privat (PPP) sau bugetul de stat.

„Cu viteză maximă trebuie revizuit studiul de fezabilitate. Aici nu cred că e nevoie de schimbarea soluției tehnice. Dacă se merge pe soluția tehnică actuală, o revizuire de Studiu de fezabilitate durează, să spun, maxim șase luni”, a adăugat Ludovic Orban.

Primul-ministru a subliniat că, în paralel, echipa guvernamentală va pregăti procedura de licitație.

„Faci licitație sau procedură competitivă, fie că faci PPP, fie că o finanțezi de la buget. În ceea ce mă privește pe mine, i-am exprimat deja domnului ministru Bode punctul meu de vedere. Acolo au fost două tentative de PPP, care s-au soldat cu eșec. În ambele cazuri a fost selectat același consorțiu câștigător. Cred că este mai fezabilă finanțarea de la buget, dar sigur că aici trebuie să fie făcută o planificare bugetară pe o perioadă de cinci ani de zile, cam cât estimăm, patru-cinci ani de zile, că va fi necesară finanțarea acestei lucrări. În condițiile în care putem asigura resursele financiare, putem să o finanțăm de la buget. În timpul acesta, încercăm să găsim soluții de a mai decongestiona traficul. Aceste soluții includ mai multe variante”, a mai spus Orban.

Șeful Guvernului a explicat că variantele alternative ar putea consta în viitoarele centuri ale orașelor Comarnic și Bușteni, ce ar putea fi finanțate din fonduri europene dacă sunt resurse disponibile.

„De asemenea, v-a prezentat domnul ministru al Transporturilor că există, practic, o cale, în care o parte e drum forestier, care ar putea fi preluată la companie și ar putea fi realizată într-un timp mai scurt decât timpul de finalizare al autostrăzii. O posibilă rută de ocolire”, a mai menționat Ludovic Orban.

