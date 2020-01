Autostrada Unirii, ce va lega Iași de Târgu Mureș, este o prioritate pentru Guvernul Orban, care va căuta să finanțeze fiecare tronson al proiectului din fonduri europene, a afirmat premierul, joi, respingând ipoteza deputatului USR Cătălin Drulă, căruia i-a cerut „să fie mai atent în exprimările opiniilor sale.

„Nimeni nu poate ști, astăzi, câți bani vom avea din fonduri europene pentru infrastructura de transport și care este lista proiectelor care vor fi finanțate din fondurile europene alocate de UE în exercițiul financiar multianual 2021-2027. Pentru noi, Autostrada Unirea, ca și Autostrada Sibiu-Pitești, Autostrada de centură a Bucureștiului, finalizarea tronsoanelor rămase pe Lugoj-Deva și Sebeș-Turda, reprezintă o prioritate și este inclusă în Master Plan. Avem o bază de negociere și vom susține finanțarea tronsoanelor de autostradă de pe Autostrada Unirii din fonduri europene”, a afirmat primul-ministru.

Întrebat ce se va întâmpla dacă nu se vor obține fonduri europene pentru Autostrada Unirii: „Cred că avem argumente suficient de serioase pentru a putea obține finanțarea pentru această autostradă. De altfel, mai mult decât atât, suntem interesați de a obține finanțare și pentru legătura dintre Târgu Mureș și Borș, pentru a asigura legarea Moldovei de infrastructura europeană de autostrăzi. Degeaba ducem autostrada până la Târgu Mureș dacă nu ducem autostrada până la granița de vest”.

