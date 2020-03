Aviz pozitiv pentru ministrul propus la Mediu. Costel Alexe: După episodul de poluare, ne ocupăm exclusiv de operatorii poluanți din București și Ilfov (VIDEO)

Costel Alexe, propus pentru postul de ministru al Mediului - pentru care asigură interimatul în prezent, a fost avizat pozitiv în comisiile de specialitate din Parlamentul României.

După etapa audierii, Costel Alexe a vorbit despre nivelul record de poluare din Capitală și a subliniat că, în prezent, autoritățile se concentrează exclusiv de operatorii poluanți din București și Ilfov.

„Garda de Mediu, prin comisarii săi, în fiecare zi e în teren și verifică. Imaginați-vă că sunt o multitudine de probleme de mediu, cu care se confruntă România și pe care le au în sarcină comisarii Gărzii de Mediu. După acest episod de poluare, am hotărât să ne ocupăm exclusiv de tot ce înseamnă acești operatori din București și Ilfov”, a declarat Costel Alexe, marți, la Parlamentul României.

