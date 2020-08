Avocatul Poporului a atacat la CCR Legea carantinei. Ludovic Orban: Mie-mi pare deja un atac împotriva intereselor fundamentale ale României (VIDEO)

Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituțională Legea carantinei. Este actul normativ adoptat de Parlament după zile întregi de dezbateri și care a pus punct unor săptămâni de vid legislativ, în care autoritățile nu au putut să impună, ci doar să recomande carantina și internarea ca măsuri anti-coronavirus. Weber consideră neconstituțională prevederea din articolul 8 al legii, legată de „izolarea într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașata unității sanitare”. Avocatul Poporului a atacat de-a lungul ultimelor luni mai multe măsuri luate în contextul epidemiei. A avut mereu câștig de cauză.

„După ce s-a văzut ce efecte dramatice, grave a avut lipsa cadrului legislativ, Avocatul Poporului recidivează și atacă o lege care a fost adoptată de Parlament, în urma deciziei CCR, tot la sesizarea Avocatului Poporului. Lucrurile se îndreaptă într-o direcție pe care nu o înțeleg. Insistența asta în ataca legi fundamnetale care permit instituțiilor să se lupte cu epidemia și să protejeze viața oamenilor mie-mi pare deja un atac împotriva intereselor fundamentale ale României”, a reacționat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.