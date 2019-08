EXCLUSIV ONLINE // Avocatul poporului, Renate Weber, atacă la Curtea Constituțională a Românei Ordonața de Urgență nr 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul trasportului de persoane. Este pentru prima dată de când a fost aleasă pe acestă funcție când Renate Weber ridică o excepție de neconstituționalitate la CCR. Ordonanța a stârnit multe controverse și la momentul când a fost dată, dar și în contextul cazului Caracal, când s-a pus problema faptului că cele două fete răpite erau nevoite să facă autostopul.

"Nu este legată neaparat de situația din Caracal, dar întotdeauna siguranța cetățenilor este o chestiune de maximă importanță și întotdeuna asigurarea unui transport intrajudețean și interjudețean are în vedere și acest aspect, al siguranței persoanelor. Mai ales când este vorba despre persoane care sunt vulnerabile din diferite motive, a vârstei, a dizabilităților de care suferă," a declarat Renate Weber pentru B1.ro.

Și Asociația elevilor sesizase instituția Avocatului poporului în legătură cu lipsa de mijloace de transport cu care s-ar putea confrunta elevii din toamnă. (detalii AICI)

"Ne-am și întâlnit cu ei. Noi nu am mers pe ideea pe care ei au lansat-o inițial, adică ei au insistat pe aspectul acela privind gratuitatea accesului la educație. Ei s-au legat foarte mult de faptul că s-ar putea ca abonamentele să nu mai fie respectate. Noi considerăm că din acest punct de vedere nu există neaparat o problemă pentru că obligația rezidă în continuare, își are sursa, în legea educației.

Pe celelalte aspecte însă, extrinseci și intrinseci, am formulat această excepție de neconstituționalitate. Noi considerăm într-adevăr că în Constituția României se prevede ca statul, este un stat social, ori asta presupune niște demersuri active din partea statului. Transportul, asigurarea unui transport, ca serviciu public, căci despre asta este vorba, face parte, credem noi, din obligațiile pe care statul le are. Nu contează aici cine anume efectuează acest serviciu public, el poate să fie făcut direct de către stat, dacă are posibilitățile financiare, sau poate să fie făcut prin intermediul unor agenți comerciali, dar caracterul de serviciu public este obligatoriu pentru un stat social", a mai declarat Renate Weber.

Înainte de a fi dată ordonața de urgență s-a vehiculat informația conform căreia Consiliile Județene nu își mai permiteau să subvenționeze facilitățile oferite de aceste trasporturi intrajudețene persoanelor care benefieciau de gratuități.

"A intervenit această ordonanță la 6 luni de zile după ce parlamentul a adoptat o lege, care chiar era o lege bună, și care mai și punea în acord legislația noastră cu ceea ce exista ca regulament la nivelul Uniunii Europene. Când în șase luni de zile schimbi total abordarea e o chestiune care afectează dreptul parlamentului de a fi unicul organ legiuitor", a motivat Avocatul poporului.

Ordonanța 51/2019 scutește consiliile județene de orice responsabilitate și prevede că "luând în considerare că Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 impune inclusiv consiliilor județene ca până la data de 2 decembrie 2019 să încheie contracte de servicii publice de transport călători, obligație în drept ce contravine situației în fapt, se impun măsuri urgente de reglementare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, ca fiind activitate prestată în regim comercial." Excepția de neconstituționalitate poate fi consultată integral AICI