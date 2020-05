Avocatul Poporului, Renate Weber, după decizia CCR privind amenzile din timpul stării de urgență: Soluţia ar fi o amnistie, pentru a nu aglomera instanţele

Renate Weber, Avocatul Poporului, a declarat că s-a decis să atace la Curtea Constituțională amenzile aplicate în timpul stării de urgență deoarece nu erau descrise contravențiile. Pe 6 mai, judecătorii au stabilit că majorarea sancțiunilor a fost neconstituțională. Weber a mai afirmat că a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, să instruiască polițiștii, astfel încât să nu existe abuzuri, dar nu a primit niciun răspuns. În opinia ei, pentru a fi evitată aglomerarea instanțelor în urma contestării amenzilor, o soluție ar fi amnistia. De altfel, ALDE, Pro România și UDMR au depus în Parlament o inițiativă legislativă care prevede anularea amenzior date în timpul stării de urgență. Avocatul Poporului a mai precizat că în legea care reglementează starea de alertă, decretată și ea tot din cauza epidemiei de coronavirus, contravenţiile sunt bine definite, dar încă nu poate spune dacă alte aspecte vor fi atacate la CCR.

Avocatul Poporului a explicat de ce a atacat la Curtea Constituțională amenzile aplicate, în timpul stării de urgență, pentru încălcarea Ordonanțelor Militare

Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat la Digi24 că nu a atacat la Curtea Constituțională amenzile în sine, ci faptul că nu exista o descriere a contravențiilor, fapt ce putea crea contextul abuzurilor din partea forțelor de ordine.

„Contestaţia nu a vizat atât amenzile, cât faptul că nu exista descrierea faptelor numite contravenţii. Neexistând temeiul juridic pentru ca acele amenzi să fie date da, cu siguranţă, cele care vor fi contestate în instanţă sau au fost contestate în instanţă, probabil că vor fi anulate”, a declarat Renate Weber.

Avocatul Poporului a mai afirmat că a luat decizia atacării la CCR după ce a primit numeroase sesizări, unele dintre ele descriind chiar abuzuri. A mai precizat că i-a cerut ministrului de Interne, Marcel Vela, ca agenții să fie instruți cum să aplice amenzile, dar nu a primit niciun răspuns.

„Noi nu ne-am legat de cuantum, ne-am legat de claritatea, de precizia, de predictibilitatea legii”, a punctat ea.

Weber a negat categoric acuzația că a făcut jocurile PSD, prin contestarea amenzilor la CCR: „Eu nu mai am niciun interes politic sub nicio formă, eu am ieșit din politică. Dacă vrem să trecem cu bine de orice situaţie excepţională, trebuie să o facem cum cere statul de drept”.

Pe 6 mai, judecătorii CCR au declarat neconstituțională majorarea amenzilor, dispusă în timpul stării de urgență. Ulterior, premierul Ludovic Orban a catalogat decizia Curții ca fiind „un îndemn la anarhie”. Recent, ALDE, Pro România şi UDMR au depus proiectul de lege care prevede anularea amenzilor date în acea perioadă pentru încălcarea Ordnanțelor Militare.

Renate Weber: Amnistia, posibilă soluție pentru ca instanțele să nu fie aglomerate

Avocatul Poporului a mai precizat că, foarte probabil, contestațiile pentru anularea amenzilor vor aglomera mult activitatea instanțelor de judecată. Aceasta a avansat amnistia ca posibilă rezolvarea a problemei. Admite, totuși, că pentru unii această variantă ar putea părea nedreaptă.

„Cred că până la urmă soluţia, ştiu că poate pentru unii este nedreaptă, dar dacă vrem să nu aglomerăm instanţele, că înţelesesem că erau mult peste suta de mii de plângeri depuse, soluţia până la urmă ar fi numai o amnistie, dar o amnistie înseamnă ca absolut toată lumea trebuie iertată şi sunt convinsă că foarte mulţi chiar au făcut lucruri care nu trebuiau făcut şi trebuiau sancţionate”, a mai declarat Renate Weber, pentru Digi24.

Ea a precizat că amnistia nu este singura soluție, evident, și poate Guvernul va reuși să vină cu o alta.

Întrebată dacă va contesta la Curtea Constituțională și amenzile din starea de alertă, Avocatul Poporului a punctat că, de data acesta, contravenţiile sunt descrise aşa cum trebuie. În schimb, nu poate spune de pe acum dacă va contesta ale prevederi.