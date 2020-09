Avram Fițiu, candidat PMP la primăria Cluj: „Nu mai putem să trăim în cel mai poluat oraș din România” (VIDEO)

Avram Fițiu, candidatul PMP la primăria Cluj, a explicat în direct pe B1 TV, în timpul emisiunii Bună România” ce reproșuri are, la adresa contracandidatului său, Emil Boc.

Mai mult decât atât, acesta a explicat ce presupune un oraș verde și care este planul prin care își dorește ca municipiul Cluj – Napoca să devină o „Capitală Verde a Europei”.

„Noi am venit cu un proiect politic structurat în 100 de proiecte verzi și anume: Cluj – Napoca Capitală Europeană Verde, care să ne permită să ducem acest oraș în cadrul unei politici europene numită green Deal. O politică europeana ce își permite că, în următorii 30 de ani, la nivel european, să se investească undeva între 7.000 și 8.000 de miliarde, pentru ca Europa să ajungă neutră din punct de vedere al carbonului.

În acest context, venim cu acest program politic, structurat pe acest program verde, care să ne permită ca în 2024 să putem depunde un dosar de candidatură, după ce investim în acești 4 ani de mandat între 2 și 4 milioane de euro, ca să avem șanse reale ca acest program să fie câștigător la nivel de competiție europeană.

În acest an, de exemplu, Lisabona este Capitala Verde a Europei. Un milion de turiști au ajuns în acest an în Lisabona, ca premiu pentru faptul că a existat o viziune, de a aduce orașul Lisabona în direcția unui oraș verde.

Avem o proiecție verde, la nivel european. Nu mai putem să trăim în cel mai poluat oraș din România și asta îi putem reporșa actualului primar. Avem un trafic nebunesc în Cluj – Napoca, care blochează orașul, din cauza unei lipse de viziuni, în care tot ce înseamnă viața economică, culturală, educațională este centrată pe două axe de circulație a Cluljui, în loc să ducă dezvoltarea orașului în sistem exterior, așa cum se întâmplă în toată Europa, în condițiile în care zeci de mii de mașini ajung în Cluj – Napoca. (...) Un oraș european se dezvoltă nu centriped, ci centrifug”, a explicat candidatul PMP la primăria Cluj - Napoca.

