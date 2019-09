Avram Iancu se retrage din cursa prezidenţială: A reuşit să strângă doar 1247 de semnături din cele 200.000 necesare şi a primit o singură donaţie de 2.000 de lei

Avram Iancu, bibliotecarul care a înotat de-a lungul Canalului Mânecii, și-a anunțat retragerea din cursa pentru alegerile prezidenţiale, afirmând că a fost învins de sistemul care îngrădeşte şansele celor mai mulţi prin pragul de 200.000 de semnături necesare.

"Vă anunț că mă retrag definitiv și pentru totdeuna din cursa prezidențială.

Scorul este 7 la 1 în favoarea adversarului. Ne aflăm în minutul 80. Mingea este la mine și pot șuta liber la poartă. Însă zidul sistemului este de nepătruns. Nici chiar eu, un optimist și un visător incurabil, nu mai cred că este posibil. Nu voi trece nici măcar de faza grupelor de calificare.", a scris Avram Iancu pe blogul personal.

În mesajul în care îşi anunţă retragerea, Avram Iancu arată că a avut parte de sprijinul a 27 de persoane care au strâns semnături în ţară şi alte 4 persoane în diaspora. Cât priveşte donaţiile acesta subliniază că nu a făcut apel pentru un sprijin financiar şi a primit doar 2.000 de lei de un binevoitor.

"Nu am facut apel public pentru strângerea de fonduri necesare campaniei. Nu am făcut-o pentru a nu stârni vreo suspiciune de ordin financiar. Am mizat pe ajutorul poporului. Am primit un ajutor de la UN SINGUR ROMÂN în valoare de 2000 (două mii de lei), bani care au constituit fondul meu de campanie, folosit în mod exclusiv pe benzina și mâncare. De dormit am dormit în mașină, la cort, la prieteni și neamuri. Îți mulțumesc din suflet S.S. pentru acești bani. Dumnezeu să-ți întoarcă înzecit.", a scris Avram Iancu.

Acestea arată, la final de efort pentru Cotroceni, că a reuşit să strângă doar 1247 de semnături, semn clar că sistemul e făcut doar pentru partide.

"Este o cifră uriașă. Deloc accesibilă unui candidat independent. Tind să cred că această cifră a fost dimensionată în mod intenționat ca doar o structură mare de partid să o poată atinge. Am strans 1247 de semnături.

Oamenii pot fi motivați de trei lucruri:

1- ordin de partid

2-să o facă din suflet

3- să fie plătiți

Prima varianta este exclusă. Ca independent nu am avut o structură de partid.

A doua variantă- din susflet- s-au mobilizat 27 de oameni care să strângă 10 liste de semnături. Și 4 din diaspora. Câteva sute m-au contactat și au semnat sau și-au exprimat susținerea. Ar fi trebuit ca 800 de oameni în FIECARE zi să obțină câte 10 semnături timp de aproximativ 2 luni. Sau 20 de mii de oameni să strângă într-o singură zi câte 10 semnături. Nu s-a întâmplat așa ceva. Dar celor care s-au implicat le mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc din tot sufletul meu.

A treia variantă- presupunând că doar în reședințele de județ aș fi plătit câte doi oameni care să lucreze zilnic, aș fi avut nevoie de 80 de oameni. Acești 80 de oameni să-i fi plătit cu un minim de 50 de lei, ar rezulta 4000 de lei pe zi. Ori 60 de zile ar fi însemnat o sumă de …240.000 de lei, adică 2,4 miliarde de lei vechi. Ori eu am avut la dispozitie 2000 de lei. Și fiecare echipă trebuia să performeze zilnic cu aproximativ 200 de semneturi în fiecare județ.

Trecând prin această experiență vă spun ca NICIUN candidat, cu adevărat independent, NU POATE să strângă semnăturile fără o structură de partid care să-l ajute din umbră sau fără banii amintiți .", arată Avram Iancu.

Reamintim că Avram Iancu este primul român care a realizat un maraton acvatic pe Dunăre şi s-a clasat pe locul al III-lea la cel mai greu maraton din lume, Arctic Ultra 6633.