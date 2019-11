Dan Barna: Rezultatul nu este acela al exit-poll-urilor. Oamenii obişnuiţi se pot lupta cu vechea clasă politică (VIDEO)

Rezultatul alegerilor nu este acela al exit-poll-urilor, iar în campania prezidenţială, USR a dovedit că oamenii obişnuiţi se pot lupta cu vechea clasa politica, a declarat preşedintele USR, Dan Barna, duminică, după închierea votării din primul tur pentru funcţia de preşedinte.

"Mulţumesc diasporei pentru că a transmis acel mesaj pe care poate România că implicându-ne putem schimba lucrurile. Este un record istoric fără preecedent în doiaspora şi asta ne dă încredere şi speranţă. (...)

Sunt optimis asupra rezultatului final pentru că tendinţa şi ultimele ore au arătat tendinţa de creştere. Şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care au ieşit la vot, tuturor care au susţinut acest proces (...).

Există în momentul de faţă o şansă foarte mare ca aceasta modernizare a României să se întâmple de acum şi nu peste cinci ani. De aceea apelul meu către toţi delegaţii din secţii este să fie foarte atenţi la numărătoarea voturilor. Va fi, proabil, la fel ca şi europarlamentare, o diferenţă de câteva mii de voturi într-o direcţie sau cealaltă. (...) Rezultatul nu este acela al exit-pollurilor (...) rezultatul va fi acela al numărării voturilor (...).

Este o şansă mare pentru viitorul României. Ceea ce am dovedit în această campanie este că da, oamenii obişnuiţi se pot lupta cu vechea clasa politica, oamenii obişnuiţi care formează o alianţă care vrea să modernizeze România contează în politică şi viitorul este al nostru şi foarte bine că au ieşit atâţia oameni la vot. Este un lucru are ne încurajează şi pe care ne vom construi paşii următori", a declarat Dan Barna.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.