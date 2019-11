Deşi a promovat mai multe măsuri anti-europene, tot Viorica Dăncilă îl acuză pe Klaus Iohannis că este 'anti-european', 'comunist' 'și 'extremist' (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis este un dictator comunist, antieuropean şi extremist, a declarat preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, în cadrul unei conferinţe de presă, de joi.

Caracterizările au venit după ce Viorica Dăncilă a fost întrebată de ce PSD încă îl mai are ca preşedinte de onoare pe Ion Iliescu, o persoană acuzată de crime împotriva umanităţii şi că le-a mulţumit minerilor pentru reprimarea extrem de violentă a protestelor anti-FSN de începutul anilor 90'.

"Dar cum se explică că la 30 de ani de la căderea comunismului avem un preşedinte anti-europen, un preşedinte dictator, un preşedinte care vrea să ne întoarcă în comunism. (...)", a răspuns preşedintele PSD, care ulterior, l-a mai caracterizat pe Klaus Iohannis și drept "extremist".

Afirmațiile fostului premier au venit deşi PSD a ignorat, în repetate rânduri, recomandările şi solicitările venite dinspre Uniunea Europeană şi dinspre Consiliul Europei (mai exact, de la Comisia de la Veneţia) cu privire la:

De asemenea, afirmaţiile Viorica Dăncilă de joi au fost făcute deşi tot ea declara, în noiembrie 2018, că "nu s-a dus la Bruxelles să dea socoteală" pentru problemele din justiţie. Pentru că mai apoi să precizeze că guvernul condus de ea "nu poate fi de acord cu recomandările MCV" pe motiv că Uniunea Europeană i-ar fi cerut "să ignore reguli constituționale". Ba chiar s-a dus în Parlamentul European pentru "a-l trage de urechi" şi pentru a afla cine a întocmit raportul MCV din 2018.

"Cer oficial să ne spuneţi cine a întocmit rapoartele MCV", declară ea atunci.

Un alt episod anti-european al PSD a fost înregistrat pe 14 noiembrie 2018, atunci când deputatul PSD, Florin Iordache, a afirmat în plenul Camerei Deputaților că PSD va "merge mai departe" cu modificările din justiție, indiferent ce spune Comisia Europeană.

"Vom merge mai departe cu toată opoziția pe care a arătat-o Comisie Europeană! Vrem să fim independenți, vrem să decidem potrivit Constituției, nu potrivit presiunii pe care o pun unii sau alții!", a mai spus Florin Iordache, care în aceeași zi a făcut gesturi obscene în plenul parlamentului.

Dar criticile au continuat, eurodeputata Ana Gomes a precizând că: "Pe lângă reprimarea demonstraţiei din 10 august, partidul ei organizează un referendum împotriva egalităţii în ceea ce priveşte căsătoria. Asta e stânga??? E în conformitate cu valorile, agenda şi obiectivele grupului social-democraţilor? Nu cu ale grupului meu, asta e sigur!"

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.