Eugen Orlando Teodorovici nu a înțeles nimic după ieșirea mitocănească la adresa jurnalistei B1.RO și nici din reacțiile vehemente la adresa lui ce au urmat după. Întrebat de mai multe ori dacă îi cere scuze jurnalistei, numărul 2 în PSD a demonstrat că nici măcar nu conștientizează că a reacționat într-un mod ce poate fi catalogat chiar drept hărțuire sexuală.

Interlopul politic Teodorovici, mitocănie și hărțuire sexuală la adresa reporterului B1.ro: "Sunteți liberă diseară? / Îmi faceți curte că nu vă văd ochișorii, dinții văd că îi aveți puși"

Ieșirea liderului social-democrat se produce într-un context extrem de tensionat în societatea românească. Peste 21.000 de condamnați au ieșit mai devreme din pușcării din mila chiar a social-democraților. Mii de ucigași, violatori, traficanți și tâlhari umblă liber pe străzi după ce PSD, cu sprijinul ALDE, a trecut prin Parlament controversata lege a recursului compensatoriu. Tot mai multe agresiuni la adresa femeilor sunt raportate în România, totul culminând cu ororile trăite de două adolescente din Caracal.

De altfel, politologul Cristian Pârvulescu a declarat că astfel de comportamente, precum cel al lui Teodorovici, generează actele de violență împotriva femeilor care se petrec în societate: „Trebuie să punem în context, în contextul acestei veri în care problema violenței împotriva femeilor a fost pusă cu timiditate în România. Asemenea comporamente sunt cele care generează această violență. Când auzim ministri spunând astfel de lucruri, trebuie să ne înspăimântăm. Comportamentul domnului Teodorovici e intolerabil din toate punctele de vedere”.

După ce a reușit de mai multe ori să evite întrebările insistente ale reporterilor, sâmbătă, Teodorovici nu a mai scăpat. Încolțit de reporteri, liderul PSD a repetat că vrea să ajungă să discute cu reporterul B1.RO, dar nu a admis nicio clipă că a greșit. Ba chiar s-a arătat deranjat când jurnaliștii i-au reproșat atitudinea de mitocan:

