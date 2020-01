Eugen Tomac despre anticipate: 'Riscăm să intrăm într-un haos politic'

Partidul Mișcarea Populară (PMP) nu se teme de alegeri anticipate, însă sunt aproape imposibil de organizat și în plus, există şi riscul unui "haos politic" pe care l-ar putea crea PSD, a declarat liderul PMP, Eugen Tomac, în cadrul unei conferințe de presă susținută sâmbătă, la Gura Humorului.

"Dacă va trece vreo moţiune, putem trece în logica alegerilor anticipate (...) Nu ne temem de alegerile anticipate, însă considerăm că este aproape imposibil să le organizăm în România (...)", a declaart Eugen Tomac.

"Sunt destul de rezervat, pentru că dincolo de voinţa politică (...) suntem destul de realişti şi conştienţi că pentru a implementa acest obiectiv politic pe care îl are PNL este destul de dificil", a adăugat el.

În continuare, preşedintele PMP a vorbit de un eventual "haos politic" care s-ar putea instala în România în situaţia în care se încearcă totuşi declanşarea de alegeri anticipate.

"PSD deja a dat semnalul că este dispus să creeze o nouă majoritate în cazul în care trece moţiunea şi riscăm să intrăm într-un anumit haos politic de care România nu are nevoie (...) Am încheiat un an cu două rânduri de alegeri grele, avem două rânduri de alegeri grele în faţă şi pentru a reuşi să obţii numărul de voturi necesare în Parlament pentru a convoca alegeri anticipate este un proces extrem de complex", a mai spus preşedintele PMP.

Potrivit acestuia, PMP nu a avut discuţii oficiale cu PNL pe tema alegerilor anticipate.

"Deocamdată nu am avut nicio discuţie oficială pe acest subiect (...) Am dat votul pentru a înveşti un guvern care asigure o tranziţie de un an de zile până la alegerile generale", a mai spus Eugen Tomac.

Preşedintele PMP a mai indicat faptul că susţinerea pentru alegeri anticipate este condiţionată de alegerea primarilor în două tururi de scrutin, pentru care "există premise".