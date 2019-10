Tomac (PMP): Pensiile nesimțite trebuie eliminate. E nevoie să revenim la alegerea primarilor în două tururi (VIDEO)

Eugen Tomac a declarat, pentru B1 TV, că prioritățile noului guvern trebuie să fie revenirea la alegerile locale în două tururi și eliminarea pensiilor speciale.

Președintele PMP a precizat, de asemenea, că este necesară înființarea unui minister pentru Relația cu Republica Moldova.

„Noi am spus punctul nostru de vedere la întâlnirea cu președintele Iohannis. Obiectivele noastre rămân. Viitorul guvern trebuie să adopte imediat o ordonanță pentru revenirea la alegerile primarilor în două tururi. Trebuie să ducem acest deziderat al eliminării pensiilor nesimțite până la capăt. De asemenea, pentru noi, dimensiunea relațiilor cu Republica Moldova e importantă și credem că s-au creat prilejul și condițiile pentru înfințarea unui minister”, a declarat Eugen Tomac, pentru B1 TV.

