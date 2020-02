EXCLUSIV // Președintele Consiliului Economic și Social, Iacob Baciu, a explicat în exclusivitate pentru B1.RO că Guvernul trebuia să obțină avizele consultative pentru cele 25 de Ordonanțe de urgență adoptate în ultima ședință de Guvern.

Acesta a explicat că toate actele normative care sunt promovate atât de Guvern, cât și cele promovate de către senatori și de deputați, trebuie să fie transmite la CES, care are obligația de a da un aviz consultativ în termen de maximum 10 zile . Dacă CES-ul nu se pronunță în termen de 10 zile, legea fără aviz se consideră tacit acceptată. Deși obținerea avizelor este obligatorie, Guvernul nu este și obligat sa tina cont de el, indiferent ca este vorba de un aviz favorabil sau nefavorabil

Pe de altă parte, Antonel Tănase, secretarul general al Guvernului, a precizat pentru B1.RO că Guvernul a obținut avize pentru șase dintre cele nouă ordonanțe care trebuiau avizate de CES. De asemenea, acesta a precizat că toate cele 25 de Ordonanțe au fost trimise după ședința de Guvern de marți la Consiliul Legislativ spre avizare. Dacă acesta modifică sensul textului Ordonanțelor, ele trebuie întoarse în ședința de Guvern, lucru care nu se mai poate întâmpla după moțiunea de cenzură, iar Ordonanțele nu mai pot fi publicate în Monitorul Oficial (Vezi detalii AICI)

"Am primit și de la Avocatul Poporului ieri o listă întreagă cu cele 25 de Ordonanțe, în sensul în care să îi dau un răspuns câte au intrat și câte nu au intrat. Vom formula un răspuns și mâine (vineri, n.r.) o să îl transmit. Din cele 25 de Ordonanțe, practic la noi au intrat nouă. Din cele nouă, la patru s-au dat avize și patru au fost amânate pentru săptămâna viitoare pentru că nu era procedura completă.

Consiliul Economic și Social e un organism consultativ, conform articolul 141 din Constituție, al Parlamentului și al Guvernului. Toate actele normative care sunt promovate atât de Guvern, cât și cele promovate de către senatotri și de deputați e obligatoriu să fie transmite la CES, iar CES-ul are obligația să dea un aviz consultativ. Acesta poate fi favorabil sau nefavorabil în termen de 10 zile. Dacă CES-ul nu se pronunță în termen de 10 zile se consideră tacit acceptată legea fără aviz. Întotdeauna ne-am străduit ca în termen de 10 zile să se dea avizul, dar a fost avalanșa aceasta în care au venit într-o noapte, când noi avem de obicei ședința acolo marțea. Și marți noaptea au venit o parte, luni dimineața după masă o parte. Acolo mai sunt încă nouă comisii de specialitate cu nouă oameni în fiecare comisie. Sunt aproape 90 de oameni. Trebuie să își pregătească proiectul de aviz. Asta e procedura. A doua problemă e obligatoriu să îl aibă. Este un aviz consultativ, dar dacă nu îl are au fost declarate mai multe acte normative, chiar dintre cei care sunt la putere acuma au contestat la Curtea Constituțională, și au fost declarate neconstituționale. Pentru că este obligatoriu să aibă avizul, chiar dacă e consultativ", a explicat Iacob Baciu.

Acesta a precizat că Guvernul trebuia să obțină avizele consultative din partea CES și a Consiliului Legislativ înainte ca Ordonanțele să fie adoptate . El a explicat că abia după ce au obținut avizul se poate pune în discuție de către Guvern un proiect de act normativ.

"E o lege care reglementează procedura de adoptare a legilor de către Guvern. Ca atare, inițiatorul, ministerul care inițiază proiectul de lege trebuie să aibă avizul Ministerului Justiției, Ministerului Muncii și Ministerului Finanțelor. Iar după ce ajunge la Secretarul General, înainte de a intra în Guvern, ei sunt obligați să transmită la Consiliul Legislativ și la Cosniliul Economic și Social pentru a obține avizul. După ce au obținut avizul practic din acel moment se poate pune în discuție proiectul de act normativ. Dacă dăm avizul după ce s-au adoptat ce rost mai are avizul atunci. Noi nu suntem echivalent la nivelul unui minsitru, noi discutăm la nivelul Guvernului problema. La noi trebuie să apară cu toate avizele ministerelor, că dacă nu are aceste avize noi le returnăm. Eu nu am cum să cred că un act normativ promovat de guvern fără avizul Ministerului Justiției poate fi promovat. Asta e de cu totul natură, e pentru legalitate și conformitate. La noi când au ajuns toate astea se pune în discuție un aviz, favorbail sau nefavorabil. Avizul favorabil nu se motivează, avizul nefavorabil se motivează cu observații și precizări clare", a mai precizat Iacob Baciu.

Președintele Consiliului Economic și Social, Iacob Baciu, l-a contrazis pe secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, care a explicat tot pentru B1.RO că Guvernul a obținut avize pentru șase dintre cele nouă Ordonanțe care trebuiau avizate de CES.

Întrebat de ce ordonanțele de urgență nu au fost publicate încă în Monitorul Oficial, secretarul general al Guvernului a precizat că după adoptare, acestea au fost trimise spre avizare la Consiliul Legislativ. În cazul ordonanțelor care nu primesc avizul conform din partea Consiliul Legislativ nu mai poate fi posibilă publicarea în Monitorul Oficial. (Vezi detalii AICI)