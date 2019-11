Iohannis: Intrarea în Spaţiul Schengen, ridicarea MCV-ului, şi locul din Consiliul de Securitate al ONU, ratate din cauza PSD-ului (VIDEO)

Intrarea în Spaţiul Schengen, ridicarea MCV-ului, şi obţinerea unui loc în Consiliul de Securitate al ONU Spaţiul Schengen au fost ratate din cauza politicii catastrofale, diletante şi neavenite a conducerii PSD şi a Vioricăi Dăncilă, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă, de miercuri.

"Ridicatul vizelor este o procedură tehnică. Şi se intră, conform legislaţiei american, în procedura de wiasa waiver (adică de eliminare a vizelor) dacă rata de refuz a aplicaţiilor este de sub 3%. Rata de refuz la România este de 10%. Deci este o decizie tehnică ce nu poate fi substituită printr-o decizie politică. Dar noi lucrăm împreună cu americanii la asta şi lucrurile, usor-usor, se vor imbuantati şi vom scăpa şi noi de vize.

Chestiunea Schengen-ului, că chestiunea MCV-ului, ca şi faptul că nu am reuşit să obţinem un loc în Consiliul de Securitate al ONU Spaţiul Schengen se datorează politicii catastrofală, diletante şi neavenite, făcută de conducerea PSD şi de doamna Dăncilă.

Şi doamna Dăncilă şi mentorul domniei sale (...) au crezut că nu contează ce face PSD şi că ataca justiţia şi statul de drept, ei trebuie să se profileze în politica externă şi rezultatul a fost catastrofal....catastrofal.

Noi şi cu Schengen şi cu MCV am fost atât de aproape de a găsi soluţia. La Consiliul de securitate al ONU am avut nenumărate promisiuni de vot care, după ce s-a băgat doamna Dancila în seamă la New York, au dispărut pur şi simplu.

Nu vreau să reiau aceste chestiuni. Sunt câteva chestiuni care au dus politica externă şi credibilitatea României înapoi cu ani şi ani şi mă voi implica total şi sunt convins, cu succes, să repar ce au stricat aceşti PSD-isti diletanţi în politica externă."

