Alegerile anticipate rămân cea mai bună variantă pentru a rezolva impasul politic în care se afla România, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă, de miercuri.

Întrebat dacă va susţine organizarea de alegeri anticipate în situaţia în care va câştiga alegerile prezindentiale, Klaus Iohannis a precizat că:

"Dacă bine îmi amintesc, eu şi cu PNL am fost primii care, după căderea Guverului, am spus 'da, alegerile anticipate sunt cea mai bună variantă pentru a rezolva impasul politic în care se află clasa poltică din România'

Rămân la această opţiune şi spun da şi răspicat: "alegerile anticipate sunt cea mai bună soluţie pentru situaţia politică actuală."

De precizat că, potrivit prevederilor Constituţiei, alegeri anticipate pot fi organizate doar în situaţia în care parlamentul respinge de două ori un guvern nou-format.

