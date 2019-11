Klaus Iohannis despre cele 6 case: Doamna Dăncilă este prost informată. Sunt 5 case (VIDEO)

Cele 6 (acum 5) case au fost cumpărate legal şi cinstiţi, şi nu am avut niciodată dosar penal penal, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă, de miercuri.

"Este o vulnerabilitate pentru dumneavoastră problemă cu casele?

Doamna Dăncilă este prost informată. Nu sunt 6 case, sunt 5 case. Această problemă a fost creată de PSD ca să fie folosită împotriva mea după ce am intrat în politică, în anul 2000."

"Sunt un om cinstit. Le-am cumpărat legal și cinstit. Acele procese sunt civile. Dăncilă zicea că sunt și eu un fel de penal. Nu am avut niciodată dosar penal, nici pentru asta, nici pentru altele."

