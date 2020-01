Klaus Iohannis: 'Este ciudat faptul că PSD se opune ideii unei colaborări între sistemul medical privat şi cel de stat. Avem medici foarte buni la privat' (VIDEO)

Este ciudat faptul că PSD se opune ideii unei colaborări între sistemul medical privat şi cel de stat, mai ales că în România avem un sistem privat care funcţionează la paramenterii buni, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, luni.

Comentariul preşedintelui venind după ce Ministerul Sănătăţii a pus în dezbatere publică o lege care ar permite accesul spitalelor private la programele naţionale de sănătate.

"Serviciile medicale trebuie asigurate de stat, toate. Dar în România avem şi un sistem privat care funcţionează la paramenterii buni. Şi fiindcă avem acest sistem privat, care funcţionează la parametrii buni, eu cred că este corect şi că sistemul privat să intre în colaborare cu sistemul de stat şi împreună să realizeze servicii medicale în beneficiul populaţiei", a răspuns preşedintele.

PSD a anunţat, însă, că se opune măsurii anunţate de guvernul Orban şi a ameninţat cu o moţiune de cenzură.

"Am văzut acea abordare PSD-istă, mi se pare cel puţin ciudată... Din moment ce avem medici foarte buni la stat şi medici foarte buni la privat, eu cred că trebuie să avem înţelepciunea să deschidem calea şi unora şi altora, în beneficiul pacientului", a mai spus Klaus Iohannis.

Preşedintele a vorbit, însă, şi de tot-mai răspândită problema a coronavirusului din China şi a măsurile preventive pe care guvernul României are de gând să le aplice.

"Trebuie să luăm acestă chestiune foarte, foarte în serios. Pare un virus foarte agresiv și sunt de părere că ne vom pregăti cât se poate de bine", a declarat Klaus Iohannis.

El a şi exclus, pentru moment, o eventuală discutare a probleme coronavirusului inm cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Întrebat cum s-ar putea accelera şi în România construirea spitalelor, după modelul chinez - care şi-a propus construirea mai multor spitale în doar două săptămâni - preşedintele a răspuns că: "Sunt proceduri total diferite. În China, după cum poate ştiţi, funcţionează un sistem autocrat care dispune şi executa. La noi funcţionează un sistem democractic, cu reguli europoene, care pregăteşte documentaţia, după care se fac licitaţiile şi se cauta finanţările respective. Şi în acest fel, la noi durează mai mult".

"Recunosc că pentru spitalele regionale a durat prea mult până acum şi sper să găsim forme de accelerare a procedurii", a adăugat Klaus Iohannis.

