Klaus Iohannis: MCV nu va fi eliminat. Nu ştiu cine s-a aşteptat să avem un raport mai bun (VIDEO)

Mecanismul de Cooperare și de Verificare (MCV) nu va fi eliminat, însă nu mi-a căzut bine modul în care Comisia a diferenţiat România şi Bulgaria, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul unei conferinţe de presă, de miercuri.

"În următorul an se pot face multe lucruri, dar mecanimsul nu va fi eliminat, după părerea mea. Şi nu suntem singurii. Sunt şi bulgării, şi decizia de eliminare a MCV-ului este una la care trebuie să achieseze toţi, ceea ce acum nu este dat.

Deci discuţia se poate purta, mai degrabă, de ce a acceptat Comisia să declare ca Bulgăria a îndeplinit toate solicitările şi pentru România ştim de ce s-a dat un raport aşa cum s-a dat...după o guvernare catastrofală, vădit anti-justitie, pentru politizarea justiţiei.

Nu ştiu cine s-a aşteptat să avem un raport mai bun. Dar lucrurile pot fi corectat. Nu e uşor, va fi greu. Însă, deja noul ministru al Justiţiei, domnul Cătălin Predoiu, s-a apucat cu echipa domniei sale şi se va găsi pas-cu-pas ce trebuie făcut, ca să ajungem în situaţia în care să zicem ok: 'asta mi-aţi cerut, asta am făcut. E bine, trecem la alta etapa'.

Recunosc că nu mi-a căzut bine când am aflat că aceasta Comisie, care-şi încheie mandatul, face o diferenţiere crasă între România şi Bulgăria, diferenţiere pe care noi nu o vedem chiar aşa."

